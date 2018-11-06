Теряют каждый день: Европа стала нищей из-за антироссийской политики

Старый Свет несет колоссальные убытки в войне с Москвой

Антироссийские санкции ЕС ничего не приносят Европе кроме больших финансовых проблем. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Запад уже потерял более 100 миллиардов евро.

Он подчеркнул, что США постоянно давят на лидеров Старого Света и требуют продлить невыгодные ограничительные меры. Лавров считает, что нынешние отношения Европы с Россией нельзя назвать нормальными.

"Важно, чтобы европейские политики наконец поняли это. Мы неоднократно говорили о своей готовности снять контрмеры, но первый шаг в этом направлении должен сделать именно ЕС, который инициировал применение санкций", – цитирует его испанская газета El Pais.

Напомним, что ЕС ввел санкции против Москвы в 2014 году из-за присоединения Крыма к России и конфликта на юге-востоке Украины. Кремль в ответ запретил импорт продовольствия из многих европейских стран.