Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Шантаж и ультиматумы: Лавров раскрыл истинную цель санкций США

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com
Американцы вставляют палки в колеса российской экономике

Запад давит на Москву пачками своих ограничений, стремясь выжить с международного рынка крупные компании РФ. Особенно в санкции заигрался Вашингтон. 

Тем самым Штаты пытаются посильнее ударить по социально-экономическому развитию нашей страны. Такую мысль высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Делового совета. 

"Особенное усердие проявляют США. Шантаж, ультиматумы уже стали визитной карточкой Соединенных Штатов, причем не только в отношении России, но и своих союзников", – цитирует главу МИД РФ ТАСС.

Однако свет клином не сошелся на США и ЕС. В мире достаточно стран, которые сочтут за честь дружбу с самым большим государством.

"В диалоге с государствами Запада мы будем продолжать последовательную линию на деполитизацию торговых и инвестиционных связей. Это касается наших отношений с Европой и с США", – заявил Лавров.

По его словам, Россия просто-напросто переключит внимание на единомышленников, продолжив с ними партнерские отношения. "По максимуму будем использовать возможности, связанные с участием нашей страны в разных интеграционных процессах", – пояснил министр. 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

На Азовском море зреет конфликт

В российском МИД назвали ситуацию крайне опасной

Британский визовый центр проморгал Боширова и Петрова

ФСБ заслало "крота" в МИД Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей