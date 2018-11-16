Американцы вставляют палки в колеса российской экономике

Запад давит на Москву пачками своих ограничений, стремясь выжить с международного рынка крупные компании РФ. Особенно в санкции заигрался Вашингтон.

Тем самым Штаты пытаются посильнее ударить по социально-экономическому развитию нашей страны. Такую мысль высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Делового совета.

"Особенное усердие проявляют США. Шантаж, ультиматумы уже стали визитной карточкой Соединенных Штатов, причем не только в отношении России, но и своих союзников", – цитирует главу МИД РФ ТАСС.

Однако свет клином не сошелся на США и ЕС. В мире достаточно стран, которые сочтут за честь дружбу с самым большим государством.

"В диалоге с государствами Запада мы будем продолжать последовательную линию на деполитизацию торговых и инвестиционных связей. Это касается наших отношений с Европой и с США", – заявил Лавров.

По его словам, Россия просто-напросто переключит внимание на единомышленников, продолжив с ними партнерские отношения. "По максимуму будем использовать возможности, связанные с участием нашей страны в разных интеграционных процессах", – пояснил министр.