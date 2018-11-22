Вашингтон не настроен на сотрудничество с Москвой

Противоречия в американской политической элите очень сильно влияют на отношения между Россией и Соединенными Штатами, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Зацикленность на санкциях в США превратилась в паранойю, подчеркнул министр в интервью итальянскому информационному агентству Agi.

Он добавил, что ряд американских политиков подогревают антироссийские настроения, чтобы добиться своих предвыборных целей. При этом Москва надеется, что наладить отношения между двумя странами еще возможно. Ухудшение взаимодействия между РФ и США уже привело к тому, что заморозилось решение многих вопросов, касающихся не только двусторонней, но и международной повестки дня, отметил глава российского МИД.

Министр заявил, что надеется на победу здравого смысла в США, ведь это пойдет на пользу не только отношениям между Москвой и Вашингтоном, но и улучшит обстановку в мире в целом, отмечает РИА ФАН.

