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Лавров раскритиковал зацикленные на санкциях США

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон не настроен на сотрудничество с Москвой

Противоречия в американской политической элите очень сильно влияют на отношения между Россией и Соединенными Штатами, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Зацикленность на санкциях в США превратилась в паранойю, подчеркнул министр в интервью итальянскому информационному агентству Agi. 

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Он добавил, что ряд американских политиков подогревают антироссийские настроения, чтобы добиться своих предвыборных целей. При этом Москва надеется, что наладить отношения между двумя странами еще возможно. Ухудшение взаимодействия между РФ и США уже привело к тому, что заморозилось решение многих вопросов, касающихся не только двусторонней, но и международной повестки дня, отметил глава российского МИД.

Министр заявил, что надеется на победу здравого смысла в США, ведь это пойдет на пользу не только отношениям между Москвой и Вашингтоном, но и улучшит обстановку в мире в целом, отмечает РИА ФАН.

Валентина МАЙОРОВА
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