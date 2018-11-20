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Лаврова признали лучшим собеседником

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com
Министр дал фору многим дипломатам

Глава российского МИД – интеллектуал, которому нет равных. Лестный отзыв о Сергее Лаврове оставил его испанский коллега Жозеп Боррель.

Они встречались на родине Борреля 6 ноября. Наш министр побывал с визитом в Мадриде, где оставил о себе приятное впечатление. Испанский политик подчеркнул, что у высокопоставленного дипломата из России "очень богатый опыт".

"Он знает все, с ним очень интересно вести обсуждения. Его интеллектуальный уровень выше, чем в среднем у министров иностранных дел", – цитирует Борреля ТАСС, ссылаясь на его интервью в Politico. 

Издание отмечает, что министры обсудили с разных сторон каталонский кризис, проанализировали произошедшее и пришли к выводу, что в следующий раз, если подобное случится, страны будут действовать сообща. 

"70% трафика в сети с критикой испанского правительства, поддерживающего независимость, шло с серверов в России или Венесуэле. Я не говорю, что за этим стояло российское правительство", – заверил глава МИД Испании, добавив, что обвинения в адрес российской стороны относительно вмешательства в выборы США или иных стран не имеют доказательной базы. 

Боррель обратил также внимание, что Москва неоднократно требовала подтверждений нападок Запада в соответствии с нормами международного права. Но ответа не было. 

В свою очередь Лавров подтвердил, что вопрос русофобии был поднят в гостеприимной Испании, назвав страну "добрым другом" РФ. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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