Министр дал фору многим дипломатам

Глава российского МИД – интеллектуал, которому нет равных. Лестный отзыв о Сергее Лаврове оставил его испанский коллега Жозеп Боррель.

Они встречались на родине Борреля 6 ноября. Наш министр побывал с визитом в Мадриде, где оставил о себе приятное впечатление. Испанский политик подчеркнул, что у высокопоставленного дипломата из России "очень богатый опыт".

"Он знает все, с ним очень интересно вести обсуждения. Его интеллектуальный уровень выше, чем в среднем у министров иностранных дел", – цитирует Борреля ТАСС, ссылаясь на его интервью в Politico.

Издание отмечает, что министры обсудили с разных сторон каталонский кризис, проанализировали произошедшее и пришли к выводу, что в следующий раз, если подобное случится, страны будут действовать сообща.

"70% трафика в сети с критикой испанского правительства, поддерживающего независимость, шло с серверов в России или Венесуэле. Я не говорю, что за этим стояло российское правительство", – заверил глава МИД Испании, добавив, что обвинения в адрес российской стороны относительно вмешательства в выборы США или иных стран не имеют доказательной базы.

Боррель обратил также внимание, что Москва неоднократно требовала подтверждений нападок Запада в соответствии с нормами международного права. Но ответа не было.

В свою очередь Лавров подтвердил, что вопрос русофобии был поднят в гостеприимной Испании, назвав страну "добрым другом" РФ.