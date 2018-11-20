Пытающемуся завязать дружбу с Россией Трампу вставляют палки в колеса

Сближение США с РФ невыгодно сторонникам разрушительного подхода. Поэтому на пути американского лидера, как только он намеревается наладить контакт с Кремлем, возникают препятствия.

Так, вполне вероятно, что Белый дом готовит лишенный адекватности план в отношении Москвы. Предупреждение поступило от главы МИД РФ Сергея Лаврова на общем собрании Российского совета по международным делам.

"Всем уже ясно, что от Вашингтона можно ожидать новых неадекватных действий, в том числе на российском направлении", – цитирует министра ТАСС.

Лавров также подчеркнул, что "любые шаги президента Трампа по налаживанию устойчивых, нормальных каналов взаимодействия с Москвой по острейшим проблемам современности блокируются теми, кто хотел бы продолжать и наращивать заложенный еще прежней администрацией Белого дома разрушительный подход к отношениям с нашей страной".

По словам главы внешнеполитического ведомства, правящие круги американского общества наугад назначают противников. В основном под горячую руку попадают страны с собственным мнением и независимой политикой.