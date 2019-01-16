Германию задавят санкциями за "Северный поток – 2"

Вашингтон выкатил Берлину наглый ультиматум по поводу российского газопровода

США предупредили крупные немецкие компании о возможности введения против них экономических ограничений в связи с их участием в строительстве газовой магистрали. Подобное запугивание посол США в Германии Ричард Гренелл назвал защитой американских интересов в Европе.



Ранее дипломат разослал компаниям письма с угрозами. Согласно его точки зрения, это нормальная дипломатическая практика. При этом он не стал уточнять, какие именно санкции могут быть введены против участников проекта.

"Содержание этих писем не отличается от заявлений, которые мы делали публично: компании, работающие в сфере российского энергетического экспорта, рискуют оказаться под санкциями. Главная задача дипломата заключается в защите граждан своей родины и отстаивании ее интересов. Правительство США и Конгресс США делали четкие предупреждения относительно энергетической безопасности и геополитического влияния "Северного потока - 2", и я продолжу продвигать политику США в этом отношении", – заявил Гренелл в интервью газете Rheinische Post.

Несмотря на то, что Россия и Германия в один голос заявляют о том, что "Северный поток – 2" является сугубо коммерческим проектом и что необходимость в нем возникла в связи с растущим спросом на голубое топливо в ЕС, американский дипломат в это не верит.

По его словам, новая труба преследует цель создать альтернативный маршрут транспортировки газа в обход Украины, чтобы оказывать на Киев политическое давление. Строительство "Северного потока – 2" и "Турецкого потока" сделает украинскую ГТС практически ненужной.

Гренелл также заявил, что в ЕС многие выступали против реализации проекта, и Берлину стоит об этом помнить. "Германия должна учитывать озабоченность других государств-членов ЕС и его соседей по поводу негативного воздействия на них проекта трубопровода", – указал посол.

"Опасность состоит в том, что Россия вновь может принять решение об использовании энергии в качестве оружия против Европы, или же предпринять иные опасные шаги. Несмотря на то, что Германия вряд ли станет целью таких мер, это может коснуться соседей Германии на востоке. Здесь на карту поставлено европейское единство", – заключил дипломат.

Выступления Гренелла ранее осудили в МИД Германии. Глава ведомства Хайко Маас потребовал от США прекратить вмешиваться в вопросы европейской энергетической политики и остановить давление на участников проекта. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия американского посла частью программы по глобальному сдерживанию России, напоминает "Царьград".

Газопровод "Северный поток – 2" предусматривает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Предполагается, что магистраль будет достроена к концу этого года. Общая стоимость проекта составляет 9,5 млрд евро.