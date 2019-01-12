Немцы признали, что Вашингтон может остановить возведение трубопровода

Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс считает, что введение санкций США против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2", повлияет на российский проект.

"Такие фирмы (участвующие в строительстве) имеют уникальные технологии. Санкции против них по меньшей мере очень сильно замедлили бы реализацию всего проекта, а в худшем случае он оказался бы сорванным", – цитирует его издание Deutsche Welle.

Хармс подчеркнул, что американцы не должны вмешиваться в европейские дела. Возможные санкции США противоречат немецким экономическим интересам.

"Мы в принципе считаем такие санкции вредными с точки зрения стабильного и долгосрочного обеспечения Германии и Европы энергоресурсами", – добавил он.

Ранее против газопровода выступил американский посол Ричард Гренелл. В декабре 2018 г. США единогласно приняли резолюцию, в которой содержался призыв "поддержать европейскую энергобезопасность", уменьшив "зависимость" Европы от поставок российского газа.

Две параллельные нитки газопровода "Северный поток – 2" общей пропускной способностью 55 млрд куб. м газа в год планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено уже более 300 км труб. США являются противником проекта и неоднократно требовали от ЕС запретить строительство.