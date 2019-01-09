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У "Северного потока – 2" нашли слабые места

Фото: www.globallookpress.com
Под угрозой - европейские подрядчики

Госдепартамент США разрабатывает план давления на инвесторов и сторонников проекта "Северный поток-2". По данным немецкого издания Handelsblatt, первыми под удар могут попасть две европейские компании, которые непосредственно заняты на строительстве газопровода – итальянская Saipem и швейцарская Allseas.

Эта информация весьма тревожит правительство Германии. Ведь если итальянцы уже закончили работы на своем участке, то швейцарцам предстоит проложить еще большую часть труб. Санкции США могут реально помешать реализации проекта. Поэтому власти ФРГ на всех уровнях пытаются убедить Вашингтон не вмешиваться в это дело.

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К вопросу подключился даже министр иностранных дел страны Хайко Маас. Дипломат пытался убедить американских коллег, что "Северный поток-2" – это коммерческий проект, который не имеет отношения ни к Скрипалю, ни выборам в США, ни прочим политическим проблемам.

Однако Вашингтон продолжает выступать против строительства газопровода. Более того, американский посол в Германии Ричард Гренель открыто называет себя представителем противников "Северного потока-2". Ранее он предупреждал, что после того, как США введут санкции против некоторых участников проекта, другие испугаются и выйдут из него сами.

Такая ситуация очень нервирует Берлин, отмечает Handelsblatt.

"В прошлом году Белый дом давил на Иран, в этом году он переключится на Германию", – полагает издание.

"Северный поток-2" позволит дополнительно доставлять из РФ в ФРГ до 55 млрд кубометров газа в год. Окончание строительства запланировано на декабрь 2019 года. 

Николай ВИКТОРОВ
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