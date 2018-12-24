"Северный поток-2" дотянулся до Швеции

Трубы доставили в порт страны заранее

Судно Solitaire приступило к укладке газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря в экономической зоне Швеции в воскресенье, 23 декабря. Об этом сообщает Sveriges Radio.

По данным радиостанции, трубы в количестве 34 тыс. штук уже находятся в порту Карлсхамн. Для работы с ними наняли 110 человек, и еще около 30 вакансий будут закрыты в ближайшее время.

Судно Solitaire до этого работало на участке проекта в Финском заливе, говорится на сайте компании-оператора Nord Stream 2 AG. Сейчас к укладке труб в исключительной экономической зоне Финляндии приступило судно Pioneering Spirit, а Solitaire направлено на юг Швеции для укладки 510-километрового участка.

Ожидается, что работы в шведских водах продлятся до лета 2019 года.

Строительство газопровода "Северный поток-2" идет одновременно с нескольких точек. В настоящее время от российского берега и побережья Германии уложено почти 370 км труб. Окончание работ по укладке двух параллельных нитей газопровода общей пропускной мощностью 55 млрд куб. м газа в год запланировано через год.