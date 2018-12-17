Отказ Германии от "Северного потока-2" не спасет Украину

В планах Берлина – развивать инфраструктуру для СПГ

Немецкий бизнес продолжит финансирование проекта "Северный поток – 2", а правительство ФРГ будет оказывать ему политическую поддержку, несмотря на обострение конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил министр экономики Германии Петер Альтмайер.

Министр отметил, что задержание военных кораблей Украины в Керченском проливе ухудшило позиции РФ на международной арене. Однако ситуация требует хладнокровия и рассудительности, а не отказа от перспективных проектов. Поэтому власти Германии не собираются выполнять требования США, Украины, ряда политиков других стран и даже немецких, касающихся запрета "Северного потока – 2", приводит слова Альтмайера Der Standard.

Министр напомнил, что российская сторона обещала сохранить транзит газа в Европу через Украину. Сейчас ведутся "трудные переговоры" по поводу объема этого транзита. Однако отказ Берлина от "СП-2" Украине никак не поможет.

"Мы не снизим зависимость от России тем, что подорвем такой проект, как "Северный поток – 2", а сами будем получать тот же российский газ по другим трубопроводам", – указал Альтмайер. По его словам, потребности Германии и Европы в газе растут, и об истинной энергонезависимости можно будет говорить лишь тогда, когда будет создана развитая инфраструктура для сжиженного природного газа (СПГ). Речь об этом уже ведется с частными инвесторами, сообщил министр.

Ранее Госдеп США призвал Германию прислушаться к мнению "европейских соседей", которые не хотят строительства "Северного потока – 2".