Хельсинки не станет отзывать разрешение на строительство газопровода

"Северный поток-2" выгоден для Европы. Такой позиции придерживаются в Финляндии, несмотря на призыв Европарламента остановить реализацию проекта.

"Правительство Финляндии 5 апреля 2018 г. дало согласие на строительство газопровода Nord Stream 2 AG на участке, проходящем через исключительную экономическую зону страны. Эта ситуация не изменилась", – рассказал РИА "Новости" советник министерства экономики и занятости Финляндии Кари Клемм.

По его словам, в Хельсинки ознакомились с резолюцией ЕП по "Северному потоку-2", но по-прежнему предпочитают в таких делах опираться на рыночный подход в вопросах энергообеспечения.

"У Финляндии нет конкретных национальных интересов, которые могли бы потребовать противодействия или, с другой стороны, поддержки коммерческой деятельности компании Nord Stream 2 AG. По мнению Государственного совета, лучшим способом повышения энергетической безопасности является рыночно-ориентированный подход, который означает, что внутренний энергетический рынок ЕС должен работать более эффективно", – указал Клемм.

Он напомнил также, что Конвенция ООН по морскому праву предусматривает право каждого государства прокладывать трубопроводы и кабели в исключительной экономической зоне государства. Финны дали разрешение на прокладку трубы "Северного потока-2" в своей исключительной экономической зоне и не видят оснований для пересмотра этого решения.

В среду, 12 декабря, ЕП принял документ, в котором призвал страны ЕС отказаться от поддержки "Северного потока-2". Резолюция носит рекомендательный характер.