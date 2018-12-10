Экологи не смогли свернуть "Северный поток-2" с пути

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Московский районный суд в Санкт-Петербурге отказался удовлетворить иск экологической организации "Гринпис" к компании-оператору газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG. Об этом стало известно в понедельник, 10 декабря.
"Зеленые" требовали запретить прокладку магистрального газопровода по территории государственного природного заказника "Кургальский" в Ленинградской области. Они утверждали, что ради строительства будут вырублены километры леса, выкопаны траншеи, укатана дорога.
"Строительство газопровода "Северный поток – 2" может повлечь за собой нарушение среды обитания объектов животного мира и растений, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу ЛО, нарушит права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду", – приводит заявление истцов объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.
Суд, выслушав мнения сторон, в удовлетворении иска Greenpeace отказал.
Ранее экологи пытались остановить строительство газопровода "Сила Сибири" из России в Китай.
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