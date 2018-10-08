Газопровод из России в Китай столкнулся с трудностями

Против "Силы Сибири-2" выступили экологи

Новая труба для транспортировки газа из России в Китай, которая может пройти через плато Укок в Республике Алтай, представляет большую экологическую угрозу. Об этом заявили представители Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Greenpeace. Там настаивают: маршрут газопровода должен быть изменен.

О строительстве "Силы Сибири-2" "Газпром" и китайская CNPC договорились в 2015 году. Предполагается, что труба будет проложена с Западной Сибири до Новосибирска далее до российско-китайской границы. Все общие вопросы согласованы, обсуждение деталей стороны должны закончить до конца текущего года.

Однако в переговорный процесс вмешались экологи из международных организаций. Они опасаются, что "Сила Сибири-2" пойдет через участок так называемых Золотых гор Алтая – плоскогорье Укок. Строительные работы, по их мнению, нанесут значительный ущерб хрупким высокогорным почвам, негативно повлияет на флору и фауну региона.

"Призываем руководство России и Китая в случае принятия решения о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" выбрать маршрут, не затрагивающий плато Укок, – приводит РИА "Новости" заявление природоохранных организаций. – WWF и Гринпис не призывают к запрету трубопроводов и промышленного развития, а указывают на необходимость соблюдения природоохранного законодательства и минимизации ущерба для природы", – указывают экологи.

Между тем, их забота принимает вид откровенных угроз. "Если со стороны РФ не будет дан однозначный ответ об отказе от этого варианта строительства, то объект всемирного наследия "Золотые горы Алтая" может быть уже в следующем году переведен в список ЮНЕСКО "всемирное наследие под угрозой", - предупредили организации.

В пресс-службе "Газпрома" уже ответили РИА "Новости", что природоохранное законодательство РФ в любом случае будет полностью соблюдено.