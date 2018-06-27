Судьба российского газопровода в Корею зависит от Трампа

Здоровье
- Зубная паста способствует ожирению
- Правильная доза алкоголя борется с раком
- Найден неожиданный эффект голодания
Южная Корея готова возобновить проект газопровода из Россию через территорию Северной Кореи, но при соблюдении ряда условий. Главное из них - снятие международных санкций с Пхеньяна. Об этом заявил председатель правления и генеральный директор южнокорейской компании Kogas Чжон Сын-Иль.
"Kogas консультировался с российскими коллегами относительно этого проекта на протяжении долгого времени. Так что мы считаем, что при соблюдении условий мы можем легко возобновить консультации с российскими коллегами относительно этого проекта", – сообщил Чжон Сын-Иль РИА "Новости".
Переговоры Kogas и "Газпрома" о прокладке газопровода с Дальнего Востока РФ на Корейский полуостров ведутся с 2008 г. Принципиальное согласие было достигнуто в 2010 г., но политика КНДР, в частности ракетно-ядерная программа, не позволила перейти к его реализации.
Переговоры, которые в настоящее время начал северокорейский лидер с главами других государств, в частности, Китая, Южной Кореи и США, дают основания надеяться, что страна выйдет из политической и экономической изоляции. Впрочем, говорить о времени, когда это произойдет, пока рано. К примеру, Дональд Трамп спустя пару недель после личной встречи с Ким Чен Ыном подписал указ о продлении американских санкций против КНДР еще на год.
Международные санкции запрещают экспорт в КНДР нефти и нефтепродуктов, импорт северокорейской продукции, а также лишают граждан Северной Кореи права работать за рубежом. Американские санкции плюс к этому налагают ограничение на ведение бизнеса с северокорейскими компаниями, запрет распространяется в том числе на иностранцев.
Сеулу требуется больше топлива, но пойти против Вашингтона он не смеет
Эксперты подсчитали, какой процент населения не дотянет до выхода на заслуженный отдых