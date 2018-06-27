Судьба российского газопровода в Корею зависит от Трампа

Сеулу требуется больше топлива, но пойти против Вашингтона он не смеет

Южная Корея готова возобновить проект газопровода из Россию через территорию Северной Кореи, но при соблюдении ряда условий. Главное из них - снятие международных санкций с Пхеньяна. Об этом заявил председатель правления и генеральный директор южнокорейской компании Kogas Чжон Сын-Иль.

"Kogas консультировался с российскими коллегами относительно этого проекта на протяжении долгого времени. Так что мы считаем, что при соблюдении условий мы можем легко возобновить консультации с российскими коллегами относительно этого проекта", – сообщил Чжон Сын-Иль РИА "Новости".

Переговоры Kogas и "Газпрома" о прокладке газопровода с Дальнего Востока РФ на Корейский полуостров ведутся с 2008 г. Принципиальное согласие было достигнуто в 2010 г., но политика КНДР, в частности ракетно-ядерная программа, не позволила перейти к его реализации.

Переговоры, которые в настоящее время начал северокорейский лидер с главами других государств, в частности, Китая, Южной Кореи и США, дают основания надеяться, что страна выйдет из политической и экономической изоляции. Впрочем, говорить о времени, когда это произойдет, пока рано. К примеру, Дональд Трамп спустя пару недель после личной встречи с Ким Чен Ыном подписал указ о продлении американских санкций против КНДР еще на год.

Международные санкции запрещают экспорт в КНДР нефти и нефтепродуктов, импорт северокорейской продукции, а также лишают граждан Северной Кореи права работать за рубежом. Американские санкции плюс к этому налагают ограничение на ведение бизнеса с северокорейскими компаниями, запрет распространяется в том числе на иностранцев.