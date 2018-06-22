Трамп надул лидера КНДР

Американский лидер выполнил обещанное в адрес Пхеньяна

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении Северной Кореи. Об этом говорится в сообщении Белого дома, размещенном на его сайте в пятницу, 22 июня.

Отмечается, что сохраняются многочисленные ограничительные меры, которые вводились главным образом указами предыдущего главы государства Барака Обамы в августе 2010 года, в апреле 2011-го, в январе 2015-го, в марте 2016-го, а также распоряжением действующего хозяина Овального кабинета от сентября 2017 года. Данные санкции предусматривали, в частности, блокирование ряда замороженных активов КНДР.

Их срок действия истекал 26 июня.

И вот Трамп решил их продлить еще на год с формулировкой, что сохраняется "режим чрезвычайного положения применительно к Северной Корее", следует из документа. Подчеркивается, что таким образом Вашингтон намерен противостоять существованию и рискам распространения на Корейском полуострове используемых для производства ядерного оружия материалов, а также с действиям и политике КНДР, которая "по-прежнему представляет необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов".

Уведомление о санкциях направлено в конгресс США.

Судя по всему, в данном случае Трамп следует своим обещаниями. На конференции 12 июня по итогам саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном он предупреждал, что рестрикции в отношении Пхеньяна останутся в силе.