Южная и Северная Кореи сплотились вокруг России

На Корейском полуострове заговорили о дружбе

Вражде между двумя корейскими государствами, а также Соединенными Штатами пришел конец. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время сегодняшнего своего выступления в Госдуме.

По его словам, Пхеньян работает над денуклеаризацией КНДР, а северокорейцы и американцы уже не находятся в состоянии войны.

"Мы на пути к миру и сотрудничеству. Республика Корея и США реагирует мерами снижения военного давления в отношении Севера, объявляя мораторий совместным военным учениям", – цитирует "Российская газета" южнокорейского лидера.

Мун Чжэ Ин отдал должное Москве за поддержку мирного процесса на полуострове. Он считает, что установление мира в регионе расширит трехстороннее сотрудничество двух Корей и России.

Также президент отметил прокладку Транссибирской железной дороги, назвав ее путем жизни, построенным "золотыми руками русских рабочих".

В Госдуме лидера Южной Кореи сопровождал спикер парламента Вячеслав Володин, который познакомил южнокорейского гостя с первой женщиной-космонавтом, депутатом Валентиной Терешковой, отметившей 16 июня 55-летний юбилей своего полета в космос.

Напомним, на днях стало известно, что Сеул и Вашингтон отложили совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian, намеченные на август на Корейском полуострове. Это стало возможным после того, как в ходе прошедшего 12 июня в Сингапуре саммита главы Белого дома Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации страны в обмен на гарантии безопасности со стороны американских властей.

Ранее сегодня "Интерфакс" со ссылкой на южнокорейские СМИ сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео готов прилететь в КНДР уже в ближайшие выходные дни или же на следующей неделе.

