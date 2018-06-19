Арест Савченко

Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Трамп обманул Ким Чен Ына

Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Фото: GLOBAL LOOK press
Лидер Белого дома не сдержал обещание позвонить в Северную Корею в День отца

Президент США Дональд Трамп не провел телефонные переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которые анонсировал журналистам в пятницу.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, телефонный разговор с Северной Кореей 17 июня, в День отца, не состоялся, сообщает CNN. Причина, по которой американский президент не сдержал слово, не уточняется.

Ранее 15 июня Трамп рассказал, что их с Ким Чен Ыном связывает "замечательное взаимопонимание". Он даже дал северокорейскому лидеру номер своего личного телефона, пишет ТАСС.

"Теперь он может позвонить мне, если у него возникнут трудности. Я могу позвонить ему, у нас есть связь ", – отметил глава вашингтонской администрации.

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре. В ходе нее был подписан совместный документ, согласно которому Пхеньян подтвердил обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на на гарантии безопасности со стороны США.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
новости партнеров
Загрузка...

Скромно и со вкусом: Где дешевле отдохнуть в июле

Россиянам подсказали лучшие эконом курорты

Глава ПАСЕ поедет в Москву клянчить деньги

Европейцы хотят решить свои насущные проблемы за счет россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей