Трамп обманул Ким Чен Ына

Лидер Белого дома не сдержал обещание позвонить в Северную Корею в День отца

Президент США Дональд Трамп не провел телефонные переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которые анонсировал журналистам в пятницу.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, телефонный разговор с Северной Кореей 17 июня, в День отца, не состоялся, сообщает CNN. Причина, по которой американский президент не сдержал слово, не уточняется.

Ранее 15 июня Трамп рассказал, что их с Ким Чен Ыном связывает "замечательное взаимопонимание". Он даже дал северокорейскому лидеру номер своего личного телефона, пишет ТАСС.

"Теперь он может позвонить мне, если у него возникнут трудности. Я могу позвонить ему, у нас есть связь ", – отметил глава вашингтонской администрации.

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре. В ходе нее был подписан совместный документ, согласно которому Пхеньян подтвердил обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на на гарантии безопасности со стороны США.