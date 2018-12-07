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"Северный поток-2" стал катастрофой для Германии

Фото: www.globallookpress.com
Немецкое руководство оказалось недальновидным

Проект "Северный поток – 2" с самого начала подвергся валу критики. Против него выступали Украина, Прибалтика, Польша, Еврокомиссия, США. И только Германия поддерживала и поддерживает этот газопровод, выслушивая упреки в сговоре с Россией и пособничестве беспределу российского руководства.

После инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе и в Германии стали раздаваться голоса, что отказ от "Северного потока – 2" был бы хорошим уроком для России. Вот только Берлину уже поздно менять свое отношение к проекту, считает Die Zeit.

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"Если бы правительство ФРГ вдруг решило остановить проект, это не только противоречило бы его собственной позиции, но и привело бы к значительным требованиям о возмещении убытков, – говорится в статье. – С точки зрения внешней политики "Северный поток – 2" – катастрофа для Германии", – отмечает издание.

При этом закрытие "СП-2" Украину тоже не спасет. В последние годы Россия работает над маршрутами экспорта газа в обход Украины, которая не покупает у РФ газ, но хочет зарабатывать на его транзите. Однако, если не будет "Северного потока – 2", появится новая труба через Черное море, дополнительные терминалы СПГ и так далее. Проще говоря, пока Киев не договорится с Москвой, транзитных доходов ему все равно не видать.

Время для такого договора еще не ушло, считают в Die Zeit.

Николай ВИКТОРОВ
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