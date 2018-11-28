Берлин устоял под натиском "российских страшилок" Порошенко о событиях в Керченском проливе

Даже после критики реализации проекта "Северного потока – 2" на фоне произошедших 25 ноября событий в Черном море с судами ВМС Украины власти ФРГ не намерены отказываться от прокладки российской трубы. В этом смысле позиция Берлина не изменилась. Об этом сегодня заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт.

"Правительство приняло к сведению критику. С точки зрения правительства, это коммерческий проект, который однако имеет политический масштаб", – цитирует ТАСС Зайберта.

Он подчеркнул, что руководство ФРГ ждет ясности в вопросе сохранения транзита российского газа через Украину. Берлин по-прежнему считает важным обеспечить его "в интересах Германии и Европы".

"Разумеется, мы внимательно следим за напряженностью" в отношениях России и Украины", – заметил немец.

После громкой провокации властей Незалежной в водах Черного моря, выставленных Киевом как "агрессия" России, тут же на горизонте возникла тема "СП-2". Активно ее продвигают все те же – Украина и Штаты.

Сначала заголосила во весь голос пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт. Она заявила, что ждет от европейских друзей больше помощи Киеву и более эффективных санкций в отношении Москвы, пишет "Интерфакс". "Я думаю, что европейские страны должны спросить себя: хотят ли они продолжать строительство "Северного потока – 2", ведь это помогает российскому правительству. Готовы ли они оказывать эту поддержку в это время?" – сказала американка.

Конечно, не отстает и Киев. Так, посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что Москву и президента РФ Владимира Путина следует "поставить на место". "Санкционная дубинка должна быть применена быстро... Нужно ввести полный запрет на импорт газа и нефти из России, проект "Северный поток - 2" должен быть заморожен", – отчеканил пан Мельник в интервью немецкому радио, его слова приводит агентство Reuters.

А между тем европейцам хорошо бы призадуматься над надежностью охраны советских газопроводов, пролегающих частично в регионах, в которых Киев ввел военное положение.

