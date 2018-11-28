Таллин решил вмешаться в конфликт Москвы и Киева

Власти Эстонии вступились за Украину. МИД Республики вызвал на ковер российского посла Александра Петрова, сообщило ведомство в среду, 28 ноября.

Российскому дипломату было заявлено, что РФ должна освободить Керченский пролив и дать возможность кораблям Украины и других стран беспрепятственно проходить в Азовское море.

"На встрече с послом МИД призвал Россию незамедлительно освободить корабли и членов их команд", – приводит ТАСС сообщение ведомства.

О своей поддержке позиции Киева по Азовскому морю глава внешнеполитического ведомства Эстонии Свен Миксер заявил украинскому коллеге Павлу Климкину еще 24 ноября, напоминает RT.

После инцидента в Керченском проливе министр обороны Эстонии Юри Луйк призвал страны ЕС ввести дополнительные ограничения против России. "Санкции – самый эффективный способ показать российскому руководству серьезность намерений Евросоюза", – заявил министр в беседе с Reuters. С представителем Эстонии не согласились во Франции и Германии.

Вмешательство Таллина в события вокруг Черного и Азовского морей прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Видимо, эстонские дипломаты пока не в курсе, что у их страны нет выхода к Черному морю и корабли тоже не их, да и в целом вклад Таллина в урегулирование международных проблем мало заметен, но это же не повод отказываться от возможности напомнить миру о собственном существовании", – иронично написала Захарова в Facebook.



Корабли ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ 25 ноября. На требования пограничников РФ остановиться они не реагировали. Остановить прорыв военных судов Незалежной через границу удалось при помощи силовой операции.