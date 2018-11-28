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Власти Эстонии вступились за Украину. МИД Республики вызвал на ковер российского посла Александра Петрова, сообщило ведомство в среду, 28 ноября.
Российскому дипломату было заявлено, что РФ должна освободить Керченский пролив и дать возможность кораблям Украины и других стран беспрепятственно проходить в Азовское море.
"На встрече с послом МИД призвал Россию незамедлительно освободить корабли и членов их команд", – приводит ТАСС сообщение ведомства.
О своей поддержке позиции Киева по Азовскому морю глава внешнеполитического ведомства Эстонии Свен Миксер заявил украинскому коллеге Павлу Климкину еще 24 ноября, напоминает RT.
После инцидента в Керченском проливе министр обороны Эстонии Юри Луйк призвал страны ЕС ввести дополнительные ограничения против России. "Санкции – самый эффективный способ показать российскому руководству серьезность намерений Евросоюза", – заявил министр в беседе с Reuters. С представителем Эстонии не согласились во Франции и Германии.
Вмешательство Таллина в события вокруг Черного и Азовского морей прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Видимо, эстонские
дипломаты пока не в курсе, что у их страны нет выхода к Черному морю и корабли
тоже не их, да и в целом вклад Таллина в урегулирование международных проблем
мало заметен, но это же не повод отказываться от возможности напомнить миру о
собственном существовании", – иронично написала Захарова в Facebook.
Корабли ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ 25 ноября. На требования пограничников РФ остановиться они не реагировали. Остановить прорыв военных судов Незалежной через границу удалось при помощи силовой операции.
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