Париж и Берлин встали на сторону Москвы

Лидеры ЕС выступили против давления на Россию новыми санкциями после конфликта в Керченском проливе

Европейский союз не должен ужесточать ограничительные меры в отношении России. На этом настаивают Франция и Германия, пишет немецкая Welt со ссылкой на источник в аппарате ЕС.

Во вторник, 27 ноября, в Брюсселе состоялось экстренное заседание комитета по политике и безопасности ЕС, на котором в закрытом режиме обсуждалась ситуация, сложившаяся после инцидента с военными кораблями Украины в Керченском проливе. Представители Берлина и Парижа настаивали: сейчас особенно важно принимать "меры по укреплению доверия", передает РИА "Новости". Санкции к подобным мерам, пусть даже введенные по другим поводам, никак не относятся,

При этом Франция и Германия предложили свои услуги посредников для урегулирования ситуации и указали на ключевую роль Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Между тем, США, напротив, ожидают от европейских партнеров более эффективного применения санкционных мер. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Многие страны Европы ввели санкции в отношении России после ее действий в Крыму на Украине. Но, как мне объяснили эксперты, не все эти санкции выполняются в полную силу. Мы ожидаем от европейских стран больших усилий", – приводит RT высказывание Науэрт. В Госдепе также предложили странам ЕС "еще раз подумать, насколько им нужен "Северный поток – 2".

Обстановка в Керченском проливе обострилась после того, как в воскресенье, 25 ноября, корабли ВМФ Украины с боевым оружием на борту незаконно пересекли границу РФ по пути из Черного в Азовское море. На требование российских пограничников остановиться они не отреагировали. В результате силовой операции ФСБ суда были остановлены и препровождены в порт Керчи. Киев обвинил Москву в акте агрессии и ввел в приграничных регионах страны военное положение.