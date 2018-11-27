Порошенко забил последний гвоздь в экономику Украины

Военное положение окончательно прикончит украинскую промышленность

На фоне одобренного накануне властями Незалежной решения о введении в ряде областей страны военного положения на международных биржевых площадках акции украинских компаний всего лишь за сутки потеряли в цене почти четверть миллиарда долларов. Такую неутешительную цифру назвал сегодня депутат Верховной рады, сопредседатель политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.

Кстати, фракция "Оппоблока", сопредседателем которой он является, вчера полностью проголосовала против инициативы ввода ВП.



"Акции наших компаний на международных биржах за день упали на $220 млн", – заявил в эфире телеканала "112" Бойко.

И это стало прямым следствием решения Совета национальной безопасности и обороны и президента Петра Порошенко о введении военного положения.

По информации депутата, только в сфере сельского хозяйства акции за день "потеряли $78 млн".

"Инвесторы, услышав о военном положении, начинают выводить деньги", – пояснил Бойко. Он добавил, что и граждане уже испугались такого шага властей, поскольку "уже сегодня цены поднимаются, падает национальная валюта, люди стараются закупить бензин, и это лишь начало".

Проблемы в украинской экономике в связи с введением ВП в стране предсказал и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Очевидно, что это дополнительное осложнение тех процессов, которые идут на Украине. Это создаст или может создать, во всяком случае, серьезные проблемы для экономики Украины. Но и это, конечно, не улучшает отношения между Российской Федерацией и Украиной", – цитирует РИА "Новости" главу нашего кабмина.

Напомним, 27 ноября Рада одобрила указ Порошенко о введении на Украине военного положения с 28 ноября сроком на 30 дней. ВП вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Незалежной в Азово-Керченской акватории.

К такому решению киевские власти пришли после инцидента в Керченском проливе, где 25 ноября три судна ВМС Украины, шедшие из Одессы в Мариуполь без согласования с Москвой, незаконно пересекли госграницу РФ, вошли в российские территориальные воды и начали опасные маневры.

Во вторник же началась катавасия с самим указом. Сначала все обратили внимание, что в официальной публикации все-таки остались предложенные ранее СНБО и Порошенко 60 дней ВП и начало мероприятия с 14 часов 26 ноября вместо 9 утра 28 ноября, потом ошибку признали и "исправили". Якобы военное положение вступает в силу с 14:00 26 ноября, но на 30 дней. То есть страна уже живет в режиме военщины. Однако позже сегодня спикер Рады Андрей Парубий сообщил следующее: "Хотя в самом указе стоит дата с 14.00 26-го числа (ноября), реально он начнет действовать и станет законом тогда, когда будет подписан и опубликован. Думаю, скорее всего, это будет завтра в течение дня". Получается, решение еще не действует.

Пан Парубий, который в данный момент находится в Брюсселе с очередным плачем Ярославны, заметил, что намерен подписать закон по возвращении на родину, то бишь в среду, пишет "Интерфакс". Он надеется, что после этого документ оперативно подпишет Порошенко.

Остается загадкой, что же тогда президент уже подписал накануне.

