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Рада пытается решить вопрос: быть или не быть военному положению. LIVE

Фото: www.globallookpress.com
Указ президента Порошенко взбесил парламентариев

Верховная рада Украины проводит экстренное заседание, посвященное важному, историческому вопросу соборной – введению военного положения в стране или в отдельных ее местностях в связи с ситуацией в Керченском проливе.

22:54. Несмотря на то, что Незалежная фактически перешла на военный режим, выборы президента все-таки состоятся. По плану они пройдут 31 марта 2019 года, передает телеграмм-канал "Говорит Москва". 

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22:40. Военное положение на Украине введут с 9 утра 28 ноября. Оно будет действовать в течение 30 дней. "За" проголосовали 276 депутатов Верховной Рады, сообщает Telegram-канал News Network. 

21:52. Судя по всему, заседание Рады сегодня не закончится. Но поскольку Порошенко торопится ввести ВП уже с утра 28 ноября, парламентариям кровь из носу придется трудиться над законопроектом. Главное, чтобы они не упились, как на прошлой неделе, когда принимали изменения в Конституцию, закрепляя курс Незалежной в ЕС и НАТО, и бюджет страны.

21:47. Категорически против введения военного положения в стране выступил "Оппозиционный блок". От партии речь толкнул Александр Вилкул. Его поддержал глава депутатской группы "Партия "Возрождение" Виктор Бондарь.

21:37. Наконец, на трибуну забралась лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Газовая принцесса заявила о готовности поддержать военное положение, но не на условиях Порошенко. Вся борьба депутатов крутится вокруг третьего пункта предложенного президентом проекта, который затрагивает конституционные права украинцев.


21:32. Возмутитель спокойствия в Раде пан Ляшко вышел к трибуне в окружении представителей своей партии и обвинил президента в том, что он вводит военное положение не против Москвы, а против "каждого украинца". "Он 5 лет не видел агрессии, не видел Дебальцево, Иловайска. Его бизнесмены ездят в Россию. Рейтинг Порошенко перед выборами ниже плинтуса, вот он и хочет узурпировать власть", – жег словом лидер "Радикальной партии".

21:17. Начальник Генштаба Виктор Муженко нудно рассказывает историю "похода" украинских трех судов в район Керченского пролива. Депутат Алексей Гончаренко спросил генерала, сможет ли ВСУ предотвратить возможную блокаду Москвой украинских портов в Черноморском побережье. Пан Муженко не справился с вопросом.

21:07. Снова в парламенте прозвучало предложение ввести визы для россиян. Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что такие шаги требуют внимательного обсуждения. "Что касается отношений с Россией – нам по определению эти отношения не нужны, и у нас нет по факту таких отношений, но мы должны найти форму, каким образом и кто будет помогать и беспокоиться о 2,5 млн украинцев, которые еще находятся в России", – заметил пан Климкин.

20:50. Проснулась Рада. До выхода из 10-минутной комы, затянувшейся часа на два, стало известно, что пан Порошенко якобы согласился ввести военное положение не по всей Украине, а в отдельных территориях. СМИ называют в качестве подопытных кроликов Херсонскую и Николаевскую области. Здесь будет введено полное, а не частичное военное положение, пишут "Вести". Вероятно, именно эти консультации депутатов Рады и президента в кулуарах парламента и затянули процесс заседания.

19:12. Украинские депутаты затянули процесс открытия заседания, а между тем начался Совет безопасности ООН, где будет обсуждаться ситуация в Азове.

19:02. Берлин предложил себя в качестве посредника между Москвой и Киевом в разрешении кризиса в связи с инцидентом в Черном море. "Мы дадим понять обеим сторонам, что мы призываем их иметь сдержанную позицию, и, если будет необходимо, мы выступим посредником, чтобы этот конфликт не превратился в серьезный кризис", – цитирует РИА "Новости" главу МИД ФРГ Хайко Мааса.

18:39. Интересная новость пришла из стана УЕФА – Европейская футбольная ассоциация заявила, что матчи еврокубков не будут перенесены из Украины в случае введения военного положения, сообщает AP. А и правда, зачем? Там уверены, вероятно, что никакой войны на украинской территории не ожидается. На этой неделе в Полтаву впервые летит лондонский "Арсенал". Он сыграет с "Ворсклой" матч Лиги Европы 29 ноября. УЕФА говорит: "Мы подтверждаем, что матч будет сыгран по расписанию" в четверг, добавив, что, "как и в случае всех матчей УЕФА, будут предприняты все необходимые меры безопасности". Война войною, а футбол по расписанию, чего уж – билеты раскуплены.

18:30. Пока перерыв в Раде затянулся, необходимо отметить, что фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" намерена бороться за отставку действующего главы государства, считая, что это единственный выход из сложившейся ситуации. Оппозиционеры уверены, что военным положением Порошенко пытается "узурпировать власть" и добиться отмены президентских выборов, в которых ему не светит выиграть. "Военное положение даст возможность нынешнему обанкротившемуся режиму для зачистки неугодных, закрытия СМИ и ограничения свободы слова", – говорится в заявлении движения.

18:28. "Наш общий долг – защитить Украину. Защита Украины – это не только защита территории и военной техники. Это – прежде всего защита людей. Мы должны быть максимально готовы к любым действиям со стороны нашего агрессивного, неуравновешенного и довольно предсказуемого соседа", – подчеркнул Петр Алексеевич в воззвании к украинцам.

18:23. Пан Порошенко подчеркнул, что будет рекомендовать Раде определить сроки военного положения в 30 дней, чтобы страна могла начать президентскую кампанию вовремя. "Как президент и верховный главнокомандующий ВСУ выполнил свою конституционную обязанность и несколько часов назад своим указом ввел военное положение на всей территории Украины с 9:00 утра 28 ноября", – сказал Порошенко в телеобращении.

18:18. Перерыв затягивается. Зато выпущено обращение Порошенко к народу Украины. Петр Алексеевич напомнил про войну в Донбассе, где он увидел "зеленых гуманоидов". Показал какой-то документ разведчиков, сигнализирующих о танках и ракетах России у границ Незалежной. Он надеется на всеобщую мобилизацию как людей, так и технических средств, при этом отметил, что в военном плане будет лишь частичная мобилизация.

18:00. Ранее в понедельник три бывших президента Незалежной Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко обнародовали свое заявление, в котором выразили мнение о нецелесообразности введения военного положения, поскольку оно "ограничивает права и свободы граждан, есть риск возникновения хаоса в государстве". Лидеры удивляются, почему 5 лет не вводилось ВП, а тут вдруг приспичило. "Очевидно, сегодня появились иные аргументы, скорее всего, политического характера – это выборы", – цитирует документ ТАСС. Они подозревают, что это больше связано не с ситуацией в Азове, а из-за предстоящих выборов в 2019 году. "Введение военного положения за несколько недель до начала избирательной кампании порождает подозрения в наступлении на демократию", – отмечается в заявлении.

17:52. Не начавшись, заседание все-таки ушло на короткий перерыв. Ляшковцы добились своего. Кстати, на выступление с трибуны подписались больше 300 депутатов – вечер в Киеве не будет томным. На странице Ляшко в Facebook выложил ролик опроса украинцев в столице на предмет: нужно ли вводить военное положение в стране. Граждане разделились на три позиции – такая мера не нужна, необходимо было вводить четыре года назад, вообще без понятия. Большинство считает, что подобный шаг украинцам не нужен.


17:43. Заседание должно было начаться в 17:00 по мск, однако лидер Радикальной партии Олег Ляшко со товарищи бойко и надежно оккупировал президиум парламента и не дает спикеру Андрею Парубию его толком открыть. Главное требование "радикалов" – переговоры нардепов на столь чувствительную для всех украинцев тему с самим президентом до рассмотрения указа и его принятия. Депутаты орут "перерва", "перерва", то бишь перерыв.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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