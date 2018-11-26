Незалежная и ее "западные покровители" поплатятся за провокацию на Азове

Российские дипломаты ответили на выходку Киева решительным протестом и потребовали созвать заседание Совбеза ООН, чтобы детально рассмотреть "грубые нарушения" соседнего государства. Как отметили в МИД РФ, Незалежная и ее "западные покровители" были поставлены в известность, чем может грозить "раздувание истерии вокруг Азовского моря и Керченского пролива".

"Хотели бы предупредить украинскую сторону, что проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Черного морей чревата серьезными последствиями. Российской Федерацией будут жестко пресекаться любые посягательства на ее суверенитет и безопасность", – говорится в заявлении на сайте министерства.

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Между тем в Кремле подчеркнули, что поведение россиян в сложившейся ситуации соответствует нормам международного права. Законность действий РФ очевидна, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Действия пограничников нельзя назвать жесткими", – цитируют спикера Кремля РИА "Новости".

Ранее украинскую провокацию прокомментировал глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. По его словам, команда президента Незалежной Петра Порошенко таким образом пытается заработать очки перед выборами.

"Жестко призываем западных спонсоров Киева все же угомонить тех, кто пытается сейчас на военной истерии заработать политические очки в связи с предстоящими выборами или прочими событиями на Украине", – передает слова Лаврова РИА ФАН.

Напомним, накануне сотрудники российской ФСБ задержали за неповиновение три украинских корабля – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Нарушив границу РФ, суда проигнорировали законные требования пограничников.