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Рада озадачена угрозой отмены выборов президента Украины

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПольша поддержала введение военного положения на Украине
Порошенко введением военного положения в стране подбросил большую свинью парламенту

За пару часов до обсуждения в Верховной раде предложения СНБО о введении военного положения в Незалежной на фоне обострения ситуации в Азовском море украинские депутаты начали торговаться по поводу срока его действия.

"Обозреватель" отмечает, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов предлагал установить военщину на 60 дней, однако нардепы хотят сократить "мероприятие" до 30 дней.

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Торги вполне объяснимо имеют отношение к намеченным на 31 марта будущего года президентским выборам. Как сообщают источники издания в Раде, во фракциях считают, что объявление военного положения на один месяц позволит не переносить их. Если же ввести на 60 дней, то в таком случае избирательная кампания не сможет стартовать в нужные сроки, т.е. за 90 суток до выборов, а именно 31 декабря. Поскольку начало сдвинется как минимум на месяц, следовательно, это может стать причиной перенесения выборов главы государства.

А 30 дней позволит и лицо сохранить Киеву, и президентскую гонку начать вовремя.

Рада соберется на внеочередное заседание в 16:00 (17:00 по мск) уже сегодня.

По мнению депутата парламента и сопредседателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, который по опросу Центра социальных исследований "София" занимает вторую строчку рейтинга претендентов на высокий пост в стране, введение военного положения никак не улучшит ситуацию в Азовском море, все нужно решать мирными переговорами между Киевом и Москвой.

"Мы считаем, что посредником должны стать структуры ЕС на площадке ЕС, и там решить вопрос, чтобы избежать трагедии, войны. То, что сейчас нам предлагается, цель, с моей точки зрения, одна – это сорвать президентские выборы, потому что действующий президент страны понимает, что рейтинг не позволяет ему победить, и таким образом он пытается отсрочить президентские выборы", – цитирует "112" оппозиционера.

Как ранее в понедельник, 26 ноября, разъяснили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в соответствии с законом Украины "О военном положении" выборы в условиях военного положения невозможны, однако все зависит от того, что будет в указе президента Петра Порошенко, который рассмотрит Рада, поскольку "могут быть варианты", пишет "Украинская правда".

Напомним, истерика постмайданных вождей началась после вчерашней провокации украинских моряков, когда три судна ВМС Незалежной – катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" – пытались прорваться из Черного моря в Азовское, следуя маршрутом из Одессы в Мариуполь.

Украинцы зашли в территориальные воды российского Крыма, не отреагировали на требование остановиться и начали опасно маневрировать. На законные требования сопровождающих их кораблей Пограничной службы ФСБ России и Черноморского флота РФ о немедленной остановке не реагировали. С целью принудительной остановки украинских военных кораблей было применено оружие.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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