Играть с нашей страной не позволено никому

Между Киевом и Москвой назревает новый конфликт. После бесцеремонного вторжения на территорию России Украина продолжает накалять обстановку. "Утро" следит за подробностями происходящего.

15.55 Подкрепление в виде двух украинских кораблей до места так и не добралось. Экипаж не решился последовать примеру соотечественников и войти в территориальные воды России. Суда стоят на нашей границе. Об этом пишет телеграм-канал "Майор и генерал".

15.23 Под аркой Крымского моста стоит сухогруз, преграждая путь украинским кораблям. Об этом пишет "КерчьИнфо". Также неподалеку находятся три наших военных катера. Кроме того, за транспортным переходом следят два российских вертолета. "Пятый канал" публикует видео.

15.18 Тем временем ВМС Украины заявили, что на боевом курсе в направлении их кораблей следует ударная группа ВС России. Она состоит из вертолетов Ка-52. Об этом сообщает телеграм-канал "Майор и генерал".

15.05 В Крыму пообещали, что Украина "получит по зубам" за наглую выходку.Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что у нас есть возможность охладить пыл "зарвавшихся деятелей".



"Я думаю, что они получат по зубам, и на этом все закончится. Никто не позволит играть с Россией", - отметил он в беседе с РИА Новости.

14.40 По последним данным, из порта Бердянска выдвинулись еще два судна. Это бронированные артиллерийские корабли класса "Гюрза". Они направляются в сторону Керченского пролива. В Центре общественных связей ФСБ подобные действия назвали провокацией "чистой воды", передает РЕН ТВ.

14.37 Керченский пролив закрыт для прохода гражданский судов в целях безопасности.

14.35 Украинская сторона в ответ на заявления РФ обвинила нашу страну в провокации. Якобы пограничный корабль России протаранил их буксир, который получил повреждения. Проход кораблей ВМС Незалежной в Киеве при этом назвали плановым. По утверждению украинцев, они заранее предупреждали об этом. Между тем у наших пограничников совсем другая информация.

14.30 Ранее сообщалось, что судна из Незалежной стоят в шести милях от Крымского моста. Наши пограничники – в боевой готовности.



Утром три военных корабля Украины незаконно пересекли российскую границу и вошли во временно закрытую акваторию территориального моря, нарушив конвенцию ООН по морскому праву. В России анонсировали жесткий ответ на выпад Киева.

