Судна ВМС Украины направляются в сторону Керченского пролива

Незалежная не собирается останавливаться. Обстановка все больше накаляется.

По последним данным, в российские воды перебрасывают новые корабли. ВМС Украины отправило подкрепление в район провокации. Об этом со ссылкой на ФСБ пишет РИА Новости.

На предельной скорости корабли Незалежной следуют в направлении Керченского пролива. Из порта Бердянск выдвинулись два бронированных артиллерийских судна класса "Гюрза".

Как сообщалось ранее, сегодня утром российскую границу незаконно пересекли три корабля ВМС Украины. Керченский пролив закрыли для движения гражданских судов в целях безопасности.