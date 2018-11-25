Проход гражданских судов запрещен

Такие меры российские власти приняли после незаконного пересечения границы военными кораблями Незалежной.

Информацию официально подтвердил гендиректор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков. Керченский пролив закрыли в целях безопасности, заявил он в беседе с РИА Новости. Как сообщалось ранее, возможны провокации с украинской стороны.

В Крыму между тем уже отреагировали на вторжение. Обострение обстановки выгодно президенту Незалежной Петру Порошенко, рейтинги которого перед выборами стремительно падают. Такого мнения придерживается вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте Георгий Мурадов.

Российской стороне на фоне назревающего конфликта следует быть во всеоружии, заявил он информагентству.

В Совете Федерации тем временем не исключают, что выходка украинцев повлечет серьезные последствия. Возможно, корабли Незалежной арестуют после подобной провокации. Об этом сообщил член комитета Совфеда по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков.

"Если рассматривать ситуацию в правовом поле, а Украина нарушает международное право и морское законодательство, в отношении судов могут быть применены самые жесткие меры. Произойдет это или нет – жизнь покажет", – цитирует его РИА ФАН.



Напомним, сегодня утром корабли ВМС Украины вошли во временно закрытую акваторию территориального моря, нарушив конвенцию ООН по морскому праву. Суда совершали опасные маневры. На требования российских властей экипаж никак не реагировал.