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К Крымскому мосту вылетели штурмовики

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Су-25 попали на видео

На фоне накалившейся обстановки с украинскими судами в российских водах над Керченским проливом барражируют "грачи".

 "Для патрулирования подняты несколько боевых самолетов, которые базируются на полуострове", – пишет "Интерфакс" со ссылкой источник в Крыму.

Ряд СМИ также опубликовали видеокадры, где штурмовики направляются, предположительно, к Крымскому мосту. В частности, ролик оказался в распоряжении РЕН ТВ.

Сегодня выходной выдался напряженным. Как сообщалось ранее, три украинских судна незаконно пересекли границу РФ и направились к Керченскому проливу, невзирая на требования российских властей. Позже на подмогу им Незалежная отправила еще два корабля.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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