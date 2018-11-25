Российские пограничники в боевой готовности

Ситуация с кораблями ВМС Незалежной, которые незаконно пересекли границу РФ, накаляется.

Украинские суда стоят без движения в шести милях от Крымского моста. Ситуация стабильно контролируемая, наши пограничники – в боевой готовности. Об этом пишет телеграм-канал "Силовики".

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Между тем источник ТАССв силовых структурах Южного федерального округа сообщил, что военные корабли Украины приблизятся ко входу в Керченский пролив через полтора часа.

Речь идет о малых бронированных катерах "Бердянск" и "Никополь", а также морском буксире "Красноперекопск". Как стало известно ранее, украинские корабли незаконно вошли в территориальные воды России и направляются к Керченскому проливу. Они опасно маневрируют и не выполняют требования властей РФ. При этом в Киеве тут же обвинили российских пограничников в провокации. Якобы наш корабль протаранил украинский буксир, который получил повреждения.

По последним данным, для гражданских судов закрыли проход через Керченский пролив в целях безопасности. Со стороны украинских кораблей возможны провокации, передает ТАСС со ссылкой на источник.