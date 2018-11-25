Государственную границу РФ они пересекли незаконно

Три корабля ВМС Украины направляются к Керченскому проливу.

Госграницу России они пересекли незаконно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на погрануправление ФСБ в Крыму. В наши территориальные воды украинские суда вошли около семи утра. Незалежная нарушила статьи 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву.

"До настоящего времени заявки установленным порядком не поданы, в график прохода корабли не включены. Они опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей", – цитирует ТАСС сообщение погрануправления.



Тем временем фотографии украинских кораблей появились в Сети.