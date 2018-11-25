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Украинские корабли незаконно вошли в территориальные воды России

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Государственную границу РФ они пересекли незаконно

 Три корабля ВМС Украины направляются к Керченскому проливу.

Госграницу России они пересекли незаконно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на погрануправление ФСБ в Крыму. В наши территориальные воды украинские суда вошли около семи утра. Незалежная нарушила статьи 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву.

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 "До настоящего времени заявки установленным порядком не поданы, в график прохода корабли не включены. Они опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей", – цитирует ТАСС сообщение погрануправления.

Тем временем фотографии украинских кораблей появились в Сети.

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Три корабля Военно-морских сил Украины пересекли государственную границу России в Черном море. Сейчас они движутся в сторону Керченского пролива. До настоящего времени заявки на прохождение не поданы, в график прохода корабли не включены. Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей, сообщают в Погрануправлении ФСБ по Крыму. Подробности читайте на сайте #Крыминформ http://www.c-inform.info/news/id/71668 ⠀ #Крым #море #граница #нарушение #Украина #ВМС #корабли #Crimea #news #crimeainform #Russia

Публикация от Крыминформ (@crimeainfogram)

Кристина ЧЕРНИКОВА
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