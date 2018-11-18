На Украине увидели предпосылки горячего конфликта с Россией

Страны рискуют довести ситуацию на Азове до полномасштабных боевых действий. Об этом заявил экс-заместитель главы генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его мнению, война между Россией и Украиной действительно возможна, если Москва, конечно, решит закрыть Азовское море для украинских кораблей.

"В целом Азовское море может стать очагом, который распространится дальше. Здесь вырисовывается третий отдельный очаг кроме Донбасса и Крыма, который может довести ситуацию до широкомасштабной войны Украины с Россией", – размышляет Романенко в статье для "Апострофа".

Однако такой сценарий все же маловероятен прежде всего потому, что невыгоден для Киева. По словам военного, у России есть неоспоримое военное преимущество на Азове, и Украине нечего этому противопоставить.

"Мы не сможем отвечать. В таком случае нужно заострять и переводить ситуацию в широкомасштабную войну, которая на текущий момент нецелесообразна для Украины", – признал Романенко.

Впрочем, для России закрытие моря тоже сулит большие проблемы прежде всего с западными странами, которые непременно воспользуются этим для ввода новых антироссийских санкций. По словам Романенко, Запад мог бы в таком случае наказать РФ санкциями против ее портов, что нанесет многомиллиардный ущерб экономике.

Кроме того, Киев мог бы рассчитывать на помощь в других формах, например, дипломатической и экономической. В крайнем случае – возможны поставки вооружения. Но военной помощи ждать от Запада не стоит, так как это гарантировано приведет к Третьей мировой войне. А "воевать за Украину" Запад не хочет, признал военный.