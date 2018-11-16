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Азовское море могут закрыть для Украины

Фото: mil.ru
продолжениеВойна с Россией закончится для Украины в два счета
Лишить Незалежную доступа – дело нескольких минут

Киев ждет жесткий ответ на "беспредел" на Азове.

Возмутительные действия Украины толкают Россию на резкие меры. Задержание 15 судов за вход в порты Крыма грозит Киеву весьма неприятными последствиями. Об этом заявил член комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич. Перекрыть доступ в воды Азова любому украинскому судну – дело нескольких минут, подчеркнул сенатор, назвав поступок украинских властей "явным беспределом". Об этом пишет РИА Новости.

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При этом совершенно неважно, задержала Незалежная иностранные либо российские суда – они посетили Крым, не нарушив никаких законов, отметил Клинцевич.

Ранее стало известно, что в портах Бердянска и Мариуполя задержали 15 российских судов за якобы незаконный вход в порты "оккупированного Крыма", напоминает "Национальная служба новостей". Некоторые из них арестованы, заявили в госпогранслужбе Украины.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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