Под прицелом Киева оказалась почти тысяча траулеров

Как минимум 15 российских судов были захвачены украинскими пограничниками после того, как посетили Крым. Все они сейчас находятся в портах Бердянска и Мариуполя, некоторые уже арестованы.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Часть из них арестована, по другой части продолжаются соответствующие суды", – подчеркнули в пограничной службе. В ведомстве добавили, что в поле зрения пограничников находится около 940 судов-нарушителей.

В марте этого года украинские пограничники задержали рыболовное судно "Норд", приписанное к одному из портов Крыма, под флагом РФ. Капитану корабля Владимиру Горбенко было предъявлено обвинение в нарушении порядка въезда и выезда "на временно оккупированную территорию Украины" для причинения вреда интересам государства. Президент Владимир Путин назвал абсолютно незаконными действия Киева в Азовском море. "Взяли моряков задержали, абсолютно незаконное задержание, ведь по действующим нашим соглашениям ловить рыбу можно где угодно, нельзя только заходить в территориальные воды", – приводит ТАСС слова Путина.



