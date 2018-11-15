Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украина начала массовые аресты российских кораблей

Фото: commons.wikimedia.org/Foreman 1982 (CC BY-SA 4.0)
продолжениеПорошенко прячет криминальные скелеты в шкафу
Под прицелом Киева оказалась почти тысяча траулеров

Как минимум 15 российских судов были захвачены украинскими пограничниками после того, как посетили Крым. Все они сейчас находятся в портах Бердянска и Мариуполя, некоторые уже арестованы.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Часть из них арестована, по другой части продолжаются соответствующие суды", – подчеркнули в пограничной службе. В ведомстве добавили, что в поле зрения пограничников находится около 940 судов-нарушителей.

В марте этого года украинские пограничники задержали рыболовное судно "Норд", приписанное к одному из портов Крыма, под флагом РФ. Капитану корабля Владимиру Горбенко было предъявлено обвинение в нарушении порядка въезда и выезда "на временно оккупированную территорию Украины" для причинения вреда интересам государства. Президент Владимир Путин назвал абсолютно незаконными действия Киева в Азовском море. "Взяли моряков задержали, абсолютно незаконное задержание, ведь по действующим нашим соглашениям ловить рыбу можно где угодно, нельзя только заходить в территориальные воды", – приводит ТАСС слова Путина.


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Сорвался с катушек: Порошенко наорал на митрополита УПЦ

Глава Незалежной ломает через колено украинских священников

США притормозили санкции

Новые сенаторы решили не торопиться с усилением антироссийских мер

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей