История двадцатилетней давности шлейфом следует за нынешним президентом Незалежной

Действующий глава Украины Петр Порошенко может быть связан с организованными преступными группировками, действовавшими в 90-х в Молдавии. Об этом рассказал украинский публицист Константин Долгов эфире телеканала "Звезда". Более того, постмайданный президент, считает уроженец Донецка, возможно, причастен к загадочной смерти в 1997 г. старшего брата Михаила.

Проведя собственное расследование Долгов обнаружил копии документов, в которых говорится, что Петр Порошенко и некий Петр Мадан руководили ОПГ в Молдавии. Эта бандитская группировка незаконными методами якобы присваивала себе акции некоторых крупных предприятий в Республике. В отношении банды было возбуждено четыре уголовных дела.

"Более 50 тыс граждан Молдавии пострадало в результате деятельности этой ОПГ", – сообщил в программе "Открытый эфир" публицист.

По его словам, Михаил Порошенко также был причастен к преступной группировке. Но в августе 1997-го в возрасте 40 лет старший брат умер при странных обстоятельствах. В справке МВД Румынии, копия которой оказалась в распоряжении Долгова, значится, что Михаил утонул на Кипре во время купания.

"Между ними начали возникать трения. И как говорится в материалах молдавских правоохранителей, они не поделили какие-то деньги, накопленные в результате этих махинаций", – сказал журналист.

При этом он заметил, что в официальных биографических справках о нынешнем президенте Незалежной почти ничего нельзя узнать о старшем брате. В интернет-пространстве чаще можно встретить информацию, что он погиб в автокатастрофе.

Долгов далеко не первый, кто пытается прояснить прошлое Петра Алексеевича, включая его бизнес-деятельность в Молдавии. Подобные расследования проводили лидер оппозиционной молдавской "Родной партии" Ренато Усатый и украинский журналист Александр Дубинский. По их информации, уголовные дела против пана Порошенко якобы были приостановлены после того, как тот занял пост секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины в феврале 2005 г. Со слов Долгова, шоколадный король лично ездил в соседнюю Республику "решать" вопрос с закрытием дела.

