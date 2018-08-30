Порошенко попался на детях

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Украинцы потеряли дочерей Порошенко

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
продолжение"Берет, не стесняясь": Россия спонсирует Украину больше всех
Патриотизм отца не распространяется на будущее его отпрысков

Евгения и Александра Порошенко, дочки президента Петра Порошенко, не поступили ни в один украинский вуз – их имен нет в государственной электронной базе по вопросам образования.

В пресс-службе супруги президента изданию "Страна.ua" ответили, что обнародуют информацию о том, где учатся дети главы государства, до начала учебного года.

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Восемнадцатилетние близнецы Женя и Саша в этом году закончили свое обучение в британском "Конкорд колледже" (Concord College), напоминает URA.RU. Многие на Украине считают, что дочери Порошенко продолжат свое образование за границей, отмечает "Свободная пресса".

Возможно, девочки выбрали для себя Лондонскую школу экономики и политических наук (LSE), где ранее учился их старший брат Алексей.

То, что его дети получают образование за границей, вряд ли прибавит симпатий Петру Порошенко перед предстоящими выборами. Это уже не первый прокол президента: ранее он как бы случайно посетил квартиру жительницы Авдеевки, на холодильнике у которой бдительные интернет-пользователи разглядели магнит с изображением флага России и фотографию внука в тельняшке и бескозырке "Тихоокеанский флот".

Валентина МАЙОРОВА
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