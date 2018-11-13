Среди подстрекателей - Украина, Польша и Литва

Противникам Москвы все мало. Теперь они назвали следующих претендентов ограничительных мер. Это российские порты в Азовском море. Аргумент – взаимодействие с крымскими гаванями.

К введению новых санкцию и продлению имеющихся Евросоюз и "Большую семерку" подстрекают Киев, Варшава и Вильнюс, о чем свидетельствует документ IX сессии Ассамблеи членов Рады, сейма Литвы и сейма Польши. Известно, что организация раскритиковала наращивание военной мощи на Азове и "рукоплескала" резолюции Европарламента относительно ситуации в Крыму.

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"Ассамблея призывает страны Европейского союза и страны "Большой семёрки" ввести санкции против российских морских портов в Азовском море из-за их незаконного взаимодействия с морскими портами на территории временно оккупированного Крыма", – сказано в тексте, передает УНН.

Украина, Польша и Литва также призывают ЕС и G7 увеличить санкционный срок – с 6 месяцев до 12. А если Россия "не образумится", меры ужесточить.

"Возобновляем свой призыв к наложению запрета на военное и техническое сотрудничество с Российской Федерацией", — отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что Украина и НАТО отказались отсовместных учений в Азовском море, дабы не разозлить Россию.