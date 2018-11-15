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Керченский пролив принадлежит Российской Федерации и находится под ее полным суверенитетом, Азовское море имеет двусторонний статус. Так прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова планы Незалежной расширить контролируемую морскую территорию.
"Вопросы разграничения прилежащих зон России и Украины в Черном море должны решаться по соглашению сторон, как это предусмотрено международным правом, включая действующие двусторонние договоры", – заявила Захарова в ходе сегодняшнего традиционного брифинга.
Она отметила два важных фактора, относящихся к особенностям статуса Керченского пролива и Азовского моря.
"Первый в настоящий момент находится под полным суверенитетом России, как единственного прибрежного государства. Что касается Азовского моря, то это совместные внутренние воды, часть территории России и Украины, как в силу действующих двусторонних соглашений, так и обычного международного права", – сказала дипломат.
Захарова напомнила, что данный статус закреплен, в том числе, Договором о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года. Этот документ является бессрочным и не предполагает прекращения прав одного из участников.
"Исходим из неприменимости к этим морским пространствам украинского законодательства о прилежащей зоне", – резюмировала официальный представитель МИД.
Верховная рада 8 ноября одобрила в первом чтении законопроект "О
прилегающей зоне Украины", который даст возможность расширить контролируемую Киевом территорию на море на 12
морских миль. Документ принимается якобы с целью борьбы с контрабандой в Черном
море. Законопроект должен пройти
второе чтение.
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