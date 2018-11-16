Нибиру
- Корабль пришельцев с Нибиру заметили около Солнца
- Москвичи увидели портал пришельцев с Нибиру
- В океане найдена база пришельцев с Нибиру
Украина в очередной раз осудила нашу страну за мифические пытки и аресты.
Предложенную Незалежной резолюцию о нарушении прав человека в Крыму принял третий комитет Генассамблеи ООН. В документе говорится о разнообразных "зверствах" российской власти. Так, на полуострове, по мнению представителей Киева, процветает насилие и пытки, а также незаконные аресты.
О якобы ухудшении ситуации "на украинской территории в Крыму и Севастополе" заявил на слушаниях в ООН в четверг замминистра иностранных дел Незалежной Сергей Кислица.
Резолюцию поддержали 67 делегаций – в прошлом году их было больше на три. Против документа высказались 26: в их числе Россия, Белоруссия, Китай, Индия, Сербия, Сирия и ЮАР. Большая часть стран предпочла остаться в стороне от голосования – воздержались 87 стран, передает ТАСС.
О документе жестко высказался заместитель российского постпреда при ООН Геннадий Кузьмин. Накануне голосования он отметил, что украинцы продолжают нагнетать – присоединение Крыма к России Киев старается обрисовать, как вооруженный конфликт. Однако "наказать население Крыма за его выбор в пользу России не получится", заявил Кузьмин. Наша страна не стремится развязывать войну с "близким по крови украинским народом".
Крымский полуостров стал частью России в 2014 году, напоминает РИА ФАН. На референдуме за воссоединение проголосовали больше 95 процентов местных жителей. Украина и часть западных стран до сих пор не признают Крым российским. Судя по решению комитета Генассамблеи ООН, организация так же предпочитает игнорировать мнение населения полуострова.
Глава Незалежной ломает через колено украинских священников
В кризисе виноваты не коварные русские, а сами американцы