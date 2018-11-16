Комитет Генассамблеи не считается с мнением населения полуострова

Украина в очередной раз осудила нашу страну за мифические пытки и аресты.

Предложенную Незалежной резолюцию о нарушении прав человека в Крыму принял третий комитет Генассамблеи ООН. В документе говорится о разнообразных "зверствах" российской власти. Так, на полуострове, по мнению представителей Киева, процветает насилие и пытки, а также незаконные аресты.

О якобы ухудшении ситуации "на украинской территории в Крыму и Севастополе" заявил на слушаниях в ООН в четверг замминистра иностранных дел Незалежной Сергей Кислица.

Резолюцию поддержали 67 делегаций – в прошлом году их было больше на три. Против документа высказались 26: в их числе Россия, Белоруссия, Китай, Индия, Сербия, Сирия и ЮАР. Большая часть стран предпочла остаться в стороне от голосования – воздержались 87 стран, передает ТАСС.

О документе жестко высказался заместитель российского постпреда при ООН Геннадий Кузьмин. Накануне голосования он отметил, что украинцы продолжают нагнетать – присоединение Крыма к России Киев старается обрисовать, как вооруженный конфликт. Однако "наказать население Крыма за его выбор в пользу России не получится", заявил Кузьмин. Наша страна не стремится развязывать войну с "близким по крови украинским народом".

Крымский полуостров стал частью России в 2014 году, напоминает РИА ФАН. На референдуме за воссоединение проголосовали больше 95 процентов местных жителей. Украина и часть западных стран до сих пор не признают Крым российским. Судя по решению комитета Генассамблеи ООН, организация так же предпочитает игнорировать мнение населения полуострова.