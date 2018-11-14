Труба "Северного потока – 2" сыграла злую шутку с оппозиционным СМИ

Украинский канал NewsOne, который и так находится в немилости у постмайданных вождей и ура-патриотов Незалежной, снова вляпался в историю: во время прямой трансляции он продемонстрировал в эфире карту, на которой Крым был обозначен как территория России. Данное событие заинтересовало Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, объявивший о проверке телеканала.

"Мониторинг спутникового вещания зафиксировал в эфире компании ООО "Новости 24 часа" (логотип NewsOne) признаки нарушения украинского законодательства, учитывая которые, 14 ноября Национальный совет назначил лицензиату внеплановую выездную проверку", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Речь идет о выпуске программы от 7 ноября во время утренней прямой трансляции, когда телеканал показал карту Европы, на которой Крым отделили от Украины и присоединили к России.

В заявлении ведомства отмечается, что соответствующее изображение "демонстрировалось вещателем в контексте разговора на тему: "в Европарламенте просят (канцлера ФРГ Ангелу) Меркель изменить курс по "Северному потоку – 2". По информации Нацсовета, ведущий телеканала назвал карту графикой, отражающей позиции Европы по торговле, однако ссылок на ее источник не предоставил.

За последнее время это уже второй такой "косяк" на территории Украины, ранее подобное случалось за рубежами страны – то с глобусами, то с картами, то с учебниками, где Крым совершенно логично представляется как субъект Российской Федерации.

Напомним, 31 октября глава Госслужбы по безопасности на транспорте Михаил Ноняк в ходе своего выступления на заседании круглого стола комитета по логистике European Business Assotiation (ЕВА) в Киеве представил карту Европы с российским Крымом. И тут же навлек на себя шквал критики, более того, министр инфраструктуры Незалежной (большой любитель любой транспортной блокады с РФ) Владимир Омелян поручил провести служебное расследование в отношении "сепаратиста".

Что касается NewsОne, а также "112 Украина", то в октябре Верховная рада обратилась к Совету нацбезопасности и обороны с призывом ввести санкции против собственников каналов. В качестве таких мер предложены: блокирование активов, недопуск вывода капиталов за границу, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий, запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Незалежной, отказ предоставлять телекоммуникационные услуги, полный или частичный запрет операций с ценными бумагами, запрет выдавать лицензию Нацбанка на инвестиции в другую страну и валютные операции, запрет передачи прав интеллектуальной собственности.

