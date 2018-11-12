Мало не покажется: Вашингтон задушит Россию санкциями за Крым и Донбасс

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Пока Украина не получит назад некогда принадлежавшие ей земли, натиск со стороны Соединенных Штатов не прекратится, предупредили в Госдепартаменте Америки. Вашингтон поддерживает европейских противников незаконного голосования в самопровозглашенных республиках Донбасса.
"Соединенные Штаты присоединяются к Европе и другим партнерам в осуждении фиктивных "выборов", прошедших 11 ноября, на контролируемой Россией Восточной Украине", – сказано в релизе Госдепа.
В тексте говорится, что факт голосования расходится с Минскими соглашениями. Пока они не будут соблюдены, Москва будет непрерывно поручать по порции ограничительных мер.
Однако, по мнению члена Совфеда Ольги Ковитиди, нападки западных союзников на РФ – это не что иное, как "перевод стрелок". Таким образом они отводят подозрение от Украины, которая как раз-таки и не выполняет Минские договоренности. Об этом сенатор рассказала в интервью РИА"ФАН".
Голосованиев ДНР и ЛНР в России восприняли с пониманием, назвав эти регионы сиротскими. Отвергнутыми Незалежной нарек их спикер Кремля Дмитрий Песков.
Между тем в первой победителем стал врио главы ДНР Денис Пушилин, во второй – Леонид Пасечник. Киев, Вашингтон и ЕС, разумеется, не приняли данные результаты.
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