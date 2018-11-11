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Рано или поздно: украинцы мечтают о возвращении Крыма

Фото: globallookpress.com/ Nikolay Gyngazov
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От Киева требуют срочных переговоров с Москвой

Экс-депутат Верховной рады Анна Герман утверждает, что рано или поздно Крым вернется в состав Украины, однако пока граждане сильно жалеют о потере полуострова.

По ее словам, Крым был "жемчужиной в короне" для Незалежной. По мнению Герман, Киеву нужно найти компромисс с Москвой и договориться о возвращении территории.

"Мы все хотели бы, чтобы Крым вернулся на Украину. Однако, если смотреть прагматично на этот вопрос, если посмотреть реально, то каждый из нас понимает, что на данном этапе это невозможно", – цитирует ее телеканал NewsOne.

Экс-депутат также считает, что жители Крыма проголосовали так на референдуме из-за того, что боялись повторения истории с Донбассом и начала войны на полуострове.

 "Мы должны быть реалистами, и мы должны понимать, что компромисс надо искать", – добавила Анна Герман.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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