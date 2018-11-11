Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Виновата Меркель: Киев нашел причину непринятия в НАТО

Фото: www.globallookpress.com/ Jaap Arriens
В Незалежной "заметили" заговор канцлера с президентом РФ

Украинский генерал, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что канцер Германии Ангела Меркель виновата в том, что Незалежная до сих пор не вступила в НАТО.

По его словам, глава ФРГ договорилась с президентом России Владимиром Путиным сделать все, чтобы Киев не стал членом альянса.

"У нас был наибольший шанс к сближению в 2008 году, но Путин договорился с фрау Меркель, и сделали все, чтобы ни Украина, ни Грузия не получили план действий по членству, к сожалению", – сказал Романенко в эфире телеканала ZIK.

Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украине нужно выполнить ряд критериев, чтобы вступить в альянс. Однако это займет большое количество времени.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Австрийский полковник 20 лет шпионил для России

Напуганная скандалом глава МИД страны отказалась от поездки в Москву

Киев смирился с развалом Украины

Страну продали Западу за грабительские кредиты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей