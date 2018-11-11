Виновата Меркель: Киев нашел причину непринятия в НАТО

В Незалежной "заметили" заговор канцлера с президентом РФ

Украинский генерал, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что канцер Германии Ангела Меркель виновата в том, что Незалежная до сих пор не вступила в НАТО.

По его словам, глава ФРГ договорилась с президентом России Владимиром Путиным сделать все, чтобы Киев не стал членом альянса.

"У нас был наибольший шанс к сближению в 2008 году, но Путин договорился с фрау Меркель, и сделали все, чтобы ни Украина, ни Грузия не получили план действий по членству, к сожалению", – сказал Романенко в эфире телеканала ZIK.

Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украине нужно выполнить ряд критериев, чтобы вступить в альянс. Однако это займет большое количество времени.