Порошенко рассказал о неприветливом Трампе

Политик уверял, что журналисты наврали, несмотря на доказывающее видео

Президент Петр Порошенко прокомментировал инцидент на мероприятиях в Париже, когда глава США Дональд Трамп не пожал ему руку.

На вопрос журналистов, проходящий мимо них лидер Незалежной сказал, что они все врут.

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"Всё, что вы говорите, – это враньё!", – цитирует Порошенко L!fe.

При этом политик так и не ответил, пожал ли ему руку Трамп.