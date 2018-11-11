Порошенко рассказал о неприветливом Трампе

Нибиру
- Она точно есть: американцы показали столкновение Нибиру с Землей
- Москвичи увидели портал пришельцев с Нибиру
- В океане найдена база пришельцев с Нибиру
140 новости
Президент Петр Порошенко прокомментировал инцидент на мероприятиях в Париже, когда глава США Дональд Трамп не пожал ему руку.
На вопрос журналистов, проходящий мимо них лидер Незалежной сказал, что они все врут.
"Всё, что вы говорите, – это враньё!", – цитирует Порошенко L!fe.
При этом политик так и не ответил, пожал ли ему руку Трамп.
Напуганная скандалом глава МИД страны отказалась от поездки в Москву
Страну продали Западу за грабительские кредиты