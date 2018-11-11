Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Порошенко рассказал о неприветливом Трампе

Политик уверял, что журналисты наврали, несмотря на доказывающее видео

Президент Петр Порошенко прокомментировал инцидент на мероприятиях в Париже, когда глава США Дональд Трамп не пожал ему руку.

На вопрос журналистов, проходящий мимо них лидер Незалежной сказал, что они все врут.

По теме

"Всё, что вы говорите, – это враньё!", – цитирует Порошенко L!fe.

При этом политик так и не ответил, пожал ли ему руку Трамп.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Австрийский полковник 20 лет шпионил для России

Напуганная скандалом глава МИД страны отказалась от поездки в Москву

Киев смирился с развалом Украины

Страну продали Западу за грабительские кредиты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей