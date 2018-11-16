На Азовском море зреет конфликт

В российском МИД назвали ситуацию крайне опасной

Ситуация с задержанием Украиной 15 судов за "незаконный вход в порты оккупированного Крыма" может стать настоящим спусковым крючком для разгорающегося конфликта.

Замглавы МИД России Григорий Карасин обвинил киевские власти в попытке искусственно создать в Азовском море и Керченском проливе международную проблему. В частности, российский дипломат напомнил о планах Киева по созданию военно-морской базы в Бердянске и регулярных учениях, которые перекрывают зону Азовского моря.

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"Ситуация опасная, и нагревается она Киевом", – цитирует Карасина ТАСС. По его словам, Россия ведет себя предсказуемо, в соответствии с международным правом, в то время как Украина лишь провоцирует эскалацию в регионе.

В сентябре Киев перебросил сухопутным путем в Бердянск три малых бронированных артиллерийских катера типа "Гюрза". Затем из Одессы пришли еще два. Большие корабли у Незалежной отправить в Бердянск не получится, так как Россия не пропустит их через Керченский пролив. Тем не менее Киев готовит в Бердянске настоящую базу москитного флота, на которой может находиться морская пехота и спецназ.

Карасин не стал комментировать ситуацию с задержанием 15 судов, так как до сих пор неясно, есть ли среди них российские. Однако в Крыму действия украинских пограничников расценили как "наглый выпад". Так, по словам главы комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, это все равно что пилить сук, на котором сидишь.

Ранее Владимир Путин назвал незаконным задержание российских моряков судна "Норд", которое украинские пограничники захватили еще в марте 2018 года.

"Взяли моряков задержали, абсолютно незаконное задержание, ведь по действующим нашим соглашениям ловить рыбу можно где угодно, нельзя только заходить в территориальные воды", – сказал президент.

Как известно, после инцидента с судном "Норд" ситуация на Азовском море крайне обострилась. Российские пограничники начали задерживать украинских рыбаков за браконьерство. Так, в октябре рыбаков задержали в акватории Таганрогского залива недалеко от поселка Весело-Вознесенский. В залив они вышли из Холодного, которое находится под контролем ДНР.