Россия поставила на место лицемеров из ООН

Организация распространяет пропагандистские мифы о Крыме

Настойчивые попытки Генеральной ассамблеи ООН обвинить власти РФ в нарушении прав человека на полуострове являются доказательством политической слепоты организации. Так вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский прокомментировал резолюцию о правах человека в республике.



"Уже традиционная для почти 70 государств политическая слепота никого не удивляет. При этом эта болезнь не позволяет видеть поражающие своими масштабами нарушения прав человека на Украине, ведущей уже который год войну против собственного народа на территории Донбасса, но каким-то удивительным образом формирующей у западных политиков иллюзию несуществующих нарушений прав человека в Крыму", – приводит слова чиновника РИА "Новости".

Повальное заражение этой "болезнью" Полонский объяснил страхом и ненавистью, которые западные страны испытывают к росту влияния России в мире. Крымского вице-премьера обрадовало, что число стран, не поддержавших документ и воздержавшихся от голосования, значительно превысило число сторонников, отмечает URA.RU.

Глава республики Сергей Аксенов отметил, что Генассамблея ООН проявила "фальшивую заботу о правах крымчан", которая "особенно лицемерно выглядит на фоне событий на Украине, где идет гражданская война, где похищают людей, убивают и бросают в тюрьмы инакомыслящих".

"Все без исключения иностранные делегации, которые приезжали в Крым после воссоединения с Россией, отмечали мир, согласие и отсутствие какой-либо дискриминации по национальному, религиозному и другим признакам. Считаю, что принимая политически мотивированные резолюции, ГА ООН подрывает свой авторитет, оскорбляет крымчан и подталкивает киевский режим к совершению новых преступлений. Подобные резолюции не отражают реального положения дел на полуострове и транслируют пропагандистские мифы, придуманные в Киеве и Вашингтоне. Авторы резолюции и те, кто за нее голосует, откровенно игнорируют мнение крымчан", – написал руководитель полуострова в Facebook.

Уполномоченная по правам человека в Крыму Людмила Лубина в свою очередь заявила о том, что утверждения, содержащиеся в резолюции, не соответствуют действительности.

"У меня сведений, подтверждающих эту резолюцию, просто нет. Они повторяют в своих резолюциях одно и тоже, не имея для этого никаких оснований. Пусть сами приедут в Крым, пообщаются с людьми и убедятся, что никаких нарушений нет", – цитирует омбудсмена ТАСС.

Ранее сегодня стало известно, что третий комитет Генассамблеи ООН, отвечающий за социальные, гуманитарные и культурные вопросы, принял резолюцию о нарушении прав человека в Крыму. За нее проголосовали 67 стран, против – 26, воздержались – 82. Среди сторонников инициативы – большинство европейских стран и США, против резолюции выступают Россия, Белоруссия, Китай, Индия, Сербия, Сирия, ЮАР и другие государства.