Нибиру
- Нибиру навлекла на Землю нашествие инопланетян
- Уже здесь: Нибиру засекли под Новороссийском
- Землетрясение в Индонезии случилось из-за приближения Нибиру
Власти Незалежной умышленно нагнетают международную
обстановку по поводу статуса республики. Президент Петр Порошенко и его команда
тем самым хотят набрать побольше политических очков перед стартом предвыборной
кампании. С таким заявлением выступил глава комитета Госсовета Крыма по
межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"То, что пытается сегодня сделать Украина, нас совершенно не волнует. Украина в очередной раз делает громкие заявления, чтобы нагнетать международную обстановку вокруг крымского вопроса. В то же время мы все прекрасно понимаем, что Украина – накануне очередных выборов, поэтому украинский политикум пытается остаться у власти", – приводит слова политика RT.
Тем самым Гемпель прокомментировал намерение Украины внести проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму. По его словам, никакой реальной силы у Киева нет. В случае попыток вернуть полуостров силой Крым сможет за себя постоять.
"Я выражу мнение крымчан: мы полностью удовлетворены тем, что на сегодняшний день военная группировка в Крыму достаточно оснащена военной техникой, которая в состоянии полностью защитить наши границы и мирную жизнь наших граждан", – заключил депутат.
О внесении проекта резолюции по бывшему украинскому полуострову ранее заявил постоянный представитель Незалежной в ООН Владимир Ельченко. По его словам, это будет сделано, "чтобы помешать дальнейшей милитаризации Россией территории Украины и окрестных территорий".
"Проведение многочисленных военных учений в Крыму и вокруг него демонстрирует агрессивную политику России в отношении Украины и других стран Черноморского бассейна. Постоянная милитаризация Азовского моря – еще один повод для беспокойства", – говорил дипломат.
Поводом для украинских тревог на этот раз стали тактические учения на полигоне "Опук" в Крыму, в которых участвовали более 3 тысячи военных Черноморского флота.
Но, как показывает прошлый опыт, повод Киеву совсем не важен: власти страны жалуются в ООН по поводу Крыма на постоянной основе. Не далее как в сентябре этого года Петр Порошенко потребовал от международного сообщества ввести против России новые санкции в наказание за "оккупацию" Азовского моря.
Делегация Незалежной попыталась устроить мини-Солсбери в Страсбурге
Токио вновь почувствовал себя униженным и оскорбленным