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Крым поставил Украину на место за жалобы в ООН

Фото: pixabay.com
На полуострове связывают киевское негодование с приближающимися выборами

Власти Незалежной умышленно нагнетают международную обстановку по поводу статуса республики. Президент Петр Порошенко и его команда тем самым хотят набрать побольше политических очков перед стартом предвыборной кампании. С таким заявлением выступил глава комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"То, что пытается сегодня сделать Украина, нас совершенно не волнует. Украина в очередной раз делает громкие заявления, чтобы нагнетать международную обстановку вокруг крымского вопроса. В то же время мы все прекрасно понимаем, что Украина – накануне очередных выборов, поэтому украинский политикум пытается остаться у власти", – приводит слова политика RT.

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Тем самым Гемпель прокомментировал намерение Украины внести проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму. По его словам, никакой реальной силы у Киева нет. В случае попыток вернуть полуостров силой Крым сможет за себя постоять.

"Я выражу мнение крымчан: мы полностью удовлетворены тем, что на сегодняшний день военная группировка в Крыму достаточно оснащена военной техникой, которая в состоянии полностью защитить наши границы и мирную жизнь наших граждан", – заключил депутат.

О внесении проекта резолюции по бывшему украинскому полуострову ранее заявил постоянный представитель Незалежной в ООН Владимир Ельченко. По его словам, это будет сделано, "чтобы помешать дальнейшей милитаризации Россией территории Украины и окрестных территорий".

"Проведение многочисленных военных учений в Крыму и вокруг него демонстрирует агрессивную политику России в отношении Украины и других стран Черноморского бассейна. Постоянная милитаризация Азовского моря – еще один повод для беспокойства", – говорил дипломат.

Поводом для украинских тревог на этот раз стали тактические учения на полигоне "Опук" в Крыму, в которых участвовали более 3 тысячи военных Черноморского флота.

Но, как показывает прошлый опыт, повод Киеву совсем не важен: власти страны жалуются в ООН по поводу Крыма на постоянной основе. Не далее как в сентябре этого года Петр Порошенко потребовал от международного сообщества ввести против России новые санкции в наказание за "оккупацию" Азовского моря.

Андрей ФИЛАТОВ
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