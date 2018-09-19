ООН притесняет Крым

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Скандал разразился между Организацией Объединенных Наций (ООН) и республикой Крым. Все дело в том, что страны, где есть площадки первой, заблокировали крымчанам доступ к ним.
Двери на любые мероприятия, которые проходят на территории учреждений ООН, закрыты для представителей полуострова под предлогом "визовых требований". Вопрос дискриминации был поднят россиянами в Женеве во время сессии Совета организации по правам человека (СПЧ).
Инициатором беседы с помощником генсекретаря ООН по правам человека Эндрю Гилмором стал представитель нашей делегации Евгений Устинов. По его словам, палки в колеса крымчанам вставляют не только государства, но и администрация Совета.
"Мы столкнулись с попыткой секретариата Совета ООН по правам человека навязать одной из российских неправительственных организаций однобокую и политизированную трактовку территориальной принадлежности Крыма; по сути, принудить ее к публикации заявления, противоречащего российскому законодательству и ее собственной позиции", – цитирует Устинова ТАСС.
Делегат из РФ предупредил, что ООН следует быть готовой к официальному демаршу.
Напомним, украинский госпереворот подтолкнул Крым и Севастополь к проведению референдума. Практически 100% жителей проголосовали за воссоединение территорий с Россией. В марте 2014 г. РК и Севастополь вошли в состав РФ. Киев не принял результат референдума, на что президент России Владимир Путин ответил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.
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