МИД Польши призвал своих граждан покинуть Россию

В ведомстве уверяют, что гражданам республики небезопасно находиться в стране

Министерство иностранных дел Польши опубликовало сообщение с призывом к своим гражданам, находящимся на территории России. В ведомстве призвали поляков срочно покинуть страну из-за обострения дипломатических отношений между государствами.

"Мы рекомендуем гражданам Польши, пребывающим в России, покинуть ее территорию, если ситуация в жизни, в семье либо на работе не требует оставаться в этой стране", – говорится в публикации.

Дополнительно в МИД предупредили всех поляков, которые обладают российским паспортом, что они будут рассматриваться как граждане России со всеми вытекающими из этого последствиями.

До этого в ведомстве просили жителей Польши не совершать никаких поездок в российские города, поскольку республика входит в состав недружественных стран в России, а также ранее там сократилось присутствие консульского персонала.

В конце прошлого года польские власти закрыли генконсульство РФ в Познании, после чего российская сторона приняла аналогичные меры в отношении польского ведомства в Санкт-Петербурге. Также МИД РФ решил закрыть консульство Польши в Калининграде в ответ на отзыв разрешения на работу российского ведомства в Кракове.

Ранее стало известно о смерти пригрозившего "ликвидировать" Калининград польского генерала Скшипчака.