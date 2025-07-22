Умер пригрозивший "ликвидировать" Калининград польский генерал Скшипчак

Умер пригрозивший "ликвидировать" Калининград польский генерал
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Военный был известен своими резкими взглядами

Польский генерал, бывший командующий Сухопутными войсками Польши и по совместительству военный эксперт Вальдемар Скшипчак скончался на 70 году жизни. Об этом стало известно после сообщения главы польского Минобороны Владислава Косиняка-Камыша в соцсетях.

"Это огромная потеря для близких и для нашей военной семьи", – заявил он.

При этом что стало причиной смерти генерала, не сообщается. Во время службы он был советником в Министерстве нацобороны Польши, а также занимал должность замминистра обороны – он отвечал за вооружение и модернизацию.

Скшипчак был известен своими резкими заявлениями по поводу геополитической ситуации. В частности он говорил, что Украине "вымощена дорога ад" обещаниями о принятии в состав НАТО, поскольку в действительности страну никто не примет в объединение. Также военный называл Калининград "оккупированной территорией" и указывал о необходимости захвата российского региона Польшей. Отдельное недовольство его слова вызывали у украинцев, поскольку эксперт призывал Европу депортировать беженцев для их отправки в ВСУ.

Источник: соцсети
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